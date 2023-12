Études chinoises

Un numéro dont le dossier principal compile des articles issus du colloque "Usages et représentations de l'environnement dans le monde chinois" qui s'est tenu à Paris à l'automne 2021. Ce numéro se compose d'un dossier de cinq contributions consacrées au thème de l'environnement, pris dans une acception très large, tirées des présentations du colloque "Usages et représentations de l'environnement dans le monde chinois" qui s'est tenu à Paris à l'automne 2021. Les organisateurs de cette manifestation endossent ici le rôle d'éditeurs de ce dossier thématique. Viennent ensuite deux notes de recherche, l'une consacrée aux images d'" Homme-oiseau" que l'on trouve sur certains bas-reliefs d'époque Han et l'autre au nouvel attrait qu'exerce la République populaire de Chine sur les milieux évangéliques. Enfin, une série de comptes rendus d'ouvrages fait apparaître deux traits qui nous semblent assez caractéristiques des travaux récents sur le Chine et les mondes chinois : s'ils mettent en évidence un intérêt croissant porté aux questions liées aux migrations contemporaines et aux rapports entre la Chine et ses "diasporas" , ils témoignent surtout de l'ampleur qu'ont récemment pris les questionnements sur l'identité de la Chine et la définition de ce qu'est être chinois.