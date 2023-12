Chroniques du mépris ordinaire - Placements abusifs. Ce que j'ai vu...

330 000 enfants relèvent de l'aide sociale à l'enfance et 226 000 sont placés en famille d'accueil ou en foyer. Maître Michel Amas, avocat au barreau de Marseille, défend les familles d'enfants placés. Il dresse un état des lieux accablant des institutions chargées de protéger ces mineurs. Au travers de 50 cas, 50 dossiers, il surligne les problèmes et les errements de ce système à bout de souffle. Il formule surtout des propositions pour que les enfants placés soient en France véritablement accompagnés, sauvés et soutenus.