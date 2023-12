Etre sculpteur à Florence au temps des derniers Médicis

Cet ouvrage dévoile ce qu'était le métier de sculpteur au temps des derniers Médicis : la formation, l'organisation des ateliers, les conditions de vie et de travail, le statut social, mais aussi le rôle essentiel du dessin dans l'élaboration et l'exécution de ces sculptures. En arrivant au pouvoir, Cosme III de Médicis donna un nouvel essor à la statuaire florentine : il transforma l'enseignement, développa la production d'objets de luxe et facilita le travail des artistes en leur offrant des pensions, des charges officielles et des ateliers. La vie artistique s'articulait autour de quelques sculpteurs majeurs, Giovanni Battista Foggini était le plus important d'entre eux. Il cumula les fonctions de Premier sculpteur, Premier architecte et directeur de la Galleria dei Lavori, concevant de petits groupes en bronze comme des décors monumentaux en marbre ou en stucs, et supervisant le travail de nombreux collaborateurs et artisans. Cet ouvrage nous dévoile ce qu'était le métier de sculpteur au temps des derniers Médicis : la formation, l'organisation des ateliers, les conditions de vie et de travail, le statut social, mais aussi le rôle essentiel du dessin dans l'élaboration et l'exécution de ces sculptures.