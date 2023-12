La grande aventure. Patrimoine immatériel de Guadeloupe

Qu'elles ou qu'ils soient tailleur de pierre, cultivateur d'indigo, pêcheur à l'épervier, fabricant de jouets traditionnels, tailleurs d'essentes ou brodeuse, toutes et tous se trouvent face aux défis de la transmission : si personne ne prend la relève, leurs connaissances des techniques traditionnelles risquent de se perdre et la beauté de leur production ne plus jamais voir le jour. Avec plus de 150 photographies inédites de Cédrick-Isham Calvados et Lara Balais qui dévoilent dix-huit traditions du patrimoine antillais et des textes de Christelle Clairville, ce livre est un hommage vibrant à la créativité humaine dans cette partie de la Caraïbe où nature et culture se conjuguent dans le respect constant de la biodiversité.