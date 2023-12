Forrest #2 : Courir barré !

Forrest L'art de courir autrement Running, Culture , Société Il y a déjà 2 ans l'équipe Outdoor Editions produisait un OLNI- Objet Litteraire Non Identifié-consacré à la course à pied au nom évocateur : Forrest, en clin d'oeil aux fameux livre et film "Forrest Gump" Un Mook, véritable mélange de magazine et de livre- qui traitait de L'Art de Courir" , dans tous les sens du terme. Forrest connu un véritable succès, mais hélas des difficultés structurelles ont empêché l'éditeur lyonnais Outdoor Editions de prolonger l'aventure. Plusieurs mois après, un nouveau départ est pris par l'équipe Outdoor Editions au sein de sa nouvelle structure Outdoor NG. Ce nouveau départ, il concerne aussi Forrest, car ce dernier nous inspiré pour la Nouvelle formule de VO2 RUN qui a vu le jour. Forrest, Qu'est-ce que c'est ? Une revue trimestrielle qui traite de la course à pied et du running autrement. Un magazine premium, au format mook. Une ligne éditoriale ouverte sur un angle sociétal du running. Tous ceux qui courent et tout ce qui court seront réunis dans cette formule.