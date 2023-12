Saint Antoine. Le plus invoqué parmi les saints et le plus présent dans votre vie. Prières, Neuvaines et Litanies

Antoine naît vers 1195 à Lisbonne. Après des études brillantes, il est ordonné prêtre et rejoint Saint François d'Assise qui l'envoie précher en France et en Italie où il enseigne la théologie. En 1231, il est à Padoue où il poursuit ses prêches, mais il meurt d'épuisement à seulement trente-six ans. Très grand prédicateur Franciscain. Il est canonisé le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX. Saint Antoine de Padoue est sans doute le saint le plus vénéré et le plus prié au monde.