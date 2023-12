Le Chat noir et autres contes de l'île de Gotland

Dans les contes populaires réunis dans ce volume, on entend rugir un lion, on voit des palmiers (échos lointains des Mille-et-une nuits), on trouve des "pantoufles de verre" (bonjour, Monsieur Perrault ! ), on boit même du cognac, sans parler de nombreux attributs qui évoquent les contes des frères Grimm. Les contes populaires de l'île de Gotland, un centre rural et commerçant important en Suède, furent recueillis à la fin du XIXe siècle. Pendant les longues veillées dans les fermes, surtout l'hiver, où il faisait noir peu après quinze heures, on ne racontait pas seulement ce qu'on avait entendu, mais également ce qu'on avait lu. Ces contes sont traduits en français pour la première fois. Dans les trente-et-un contes réunis dans ce volume, on entend rugir un lion, on voit des palmiers (échos lointains des Mille-et-une nuits), on trouve des "pantoufles de verre" (bonjour, Monsieur Perrault ! ), on boit même du cognac, sans parler de nombreux attributs qui évoquent les contes des Grimm.