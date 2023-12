Concours de la DGSE. Tout-en-un

Ce guide s'adresse à tous les candidats aux concours de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), et tout particulièrement aux candidats préparant les concours d'attaché (catégorie B), contrôleur (catégorie B), secrétaire administratif (catégorie B) et surveillant (catégorie C). Outre les informations indispensables qu'il contient sur les différents métiers, les conditions d'admission et l'environnement professionnel, il permet de préparer efficacement l'ensemble des épreuves. Des sujets d'annales corrigés et des exercices vous permettent de vous entraîner aux épreuves d'admissibilité. Des conseils pratiques et des rappels de cours vous sont proposés afin d'aborder sereinement les entretiens d'admission de chaque concours.