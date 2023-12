Les DITEP dans l'AIRe du temps. Actes du colloque annuel du l'AIRe

Actes des 26es Journées d'étude, de recherche et de formation de l'AIRe, Arcachon, les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2022. Les enfants, adolescents et jeunes adultes, accompagnés par les DITEP ont des parcours de vie traumatiques qui entravent leurs capacités relationnelles et leur participation à la vie sociale. La prise en compte de leurs souffrances repose sur des processus complexes où le facteur temps est fondamental, déterminant pour la construction du parcours de chacun. C'est pourquoi, les étapes constitutives du soin, qui supposent l'instauration de liens de qualité, exigent et intègrent la considération des différents temps, de la rencontre, de la réciprocité, de l'alliance, de la confiance et de l'élaboration... La mission principale des DITEP, " d'amener l'enfant ou le jeune concerné à un travail d'élaboration psychique, [...] dans une perspective de maintien ou de retour dans les dispositifs habituels d'éducation, de scolarisation, de formation professionnelle, de socialisation... ", devient dès lors un véritable défi où l'intérêt de l'usager peut se trouver en tension avec le rythme et les attendus évolutifs de son environnement. En écho aux accélérations et aux impondérables sociétaux, professionnels, environnementaux, ces 26es journées nationales de formation et d'études de l'AIRe 2022 se proposent de réfléchir à l'articulation entre qualité du lien, temporalité du soin et adaptations.