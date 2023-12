Parcoursup. Tout comprendre sur le fonctionnement de la plateforme

Une synthèse argumentée pour comprendre la mise en oeuvre, les enjeux et les objectifs de Parcoursup, ainsi que les impacts de cette politique publique sur les lycéens et leurs parents et les pistes d'amélioration. Depuis sa création il y a 6 ans, Parcoursup est toujours décrié par une grande partie de ses utilisateurs. Chaque année, la presse se fait l'écho des problèmes divers générés par la plateforme, comme par exemple le nombre d'élèves restés sans affectation. Cette synthèse, fruit d'une recherche approfondie basée sur 30 entretiens et la lecture de nombreux écrits, retrace l'origine de Parcoursup, ses enjeux et analyse les impacts de cette politique publique sur les lycéens et leurs parents. Elle permet de poser un regard objectif sur les atouts de cette plateforme et ses points faibles. Ainsi, l'analyse montre qu'il y a toujours un problème d'acceptabilité par les publics cibles, des incompréhensions et d'innombrables controverses, et que Parcoursup n'a pas amélioré les deux maux dont souffre l'Education nationale depuis très longtemps, les inégalités scolaires et le manque d'accompagnement sur l'orientation. Cet ouvrage remet également en question les croyances liées à la plateforme (notamment celle liée au classement des élèves par l'algorithme), elle pointe les difficultés, comme le manque de transparence des critères de sélection des formations du supérieur, et propose des axes d'amélioration (lien entre secondaire et supérieur, amélioration des parcours d'orientation, meilleur suivi des étudiants en L1 et réduction des inégalités scolaires).