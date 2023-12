A la suite de l'explosion de son bureau, Hugo Spritz (avec un i) décide sur un coup de tête de se faire passer pour mort et de toucher son assurance vie. Qui d'entre nous n'a jamais pensé à changer de vie ! Un fantasme, un truc qu'on se dit comme ça, sans réfléchir et que finalement, on ne fait jamais. Sauf Hugo Spritz (avec un i) qui s'est embringué tout seul dans une situation inextricable et qui va devoir affronter sa femme, sa famille, ses voisins, la police, un expert manchot, un agent immobilier, des cannibales, les morts, bref tous les autres. Spritz ! l'histoire d'un mec (avec un i) qui aurait mieux fait de rester couché. Jules-Edouard Moustic et Benoit Delépine de Groland (Canal +) préfacent cette comédie acide et enlevée, qui s'appuie sur un scénario de cinéma primé au festival de Valence en 2020.