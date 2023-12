Au feu les pompiers !

Des histoires qui mettent le feu ! C'est sans nul doute la profession préférée des Français ! Les pompiers sont un mythe, un fantasme, une institution, une fierté ! Pour la première fois, un pompier raconte avec humour les coulisses du métier et décrit quelques interventions savoureuses... Nicolas Bézier exerce avec passion son métier de "soldat du feu" près de Nantes. Avec ses camarades, il fait face à une réalité qui parfois dépasse largement la fiction ! Au menu : histoires drôles, interventions risquées et originales et coulisses du plus beau métier du monde !