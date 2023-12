Le Chat. Suivi de la Première Pierre

Un chat a été retrouvé devant le collège Marcel-Pagnol. Il est mal en point. Une élève tente de le secourir. Une autre intervient : elle pense s'y prendre mieux. Premier désaccord, premiers heurts. En parallèle, nous suivons l'histoire de Louna, en conflit avec ses amies, et que l'équipe pédagogique tente d'aider. Les deux récits vont se mêler, entraînant une cascade de réactions. En 2021, François Hien passe un mois en immersion au sein du collège Henri-Barbusse de Vaulx-en-Velin, pour y écrire une pièce de théâtre à destination de collégiens, sur une commande du metteur en scène Yann Lheureux. C'est dans ce contexte que naît Le Chat, une pièce sur le harcèlement scolaire, représentée depuis à la fois au sein d'établissements, et sur des scènes de théâtre. Plus tard, l'auteur éprouvera le besoin de revenir sur ce processus d'écriture dans La première pierre. Ce texte intime, où il examine sa propre scolarité, déploie à la première personne une réflexion profonde sur le harcèlement. Ces deux approches, différentes, mais convergentes d'un même phénomène, sont réunies au sein du présent ouvrage.