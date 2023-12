L'eveil des consciences 2 : pensees pour moi-meme et pour les autres

Voici donc la suite du livre de référence (devenu un best-seller), "L'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre" (2021) qui se propose de prolonger la pensée de l'auteur et qui viendra en complément des apports du premier volume... Frédéric Delavier a voulu, par le choix du sous-titre, rendre ainsi hommage à l'empereur et philosophe romain Marc-Aurèle et à son livre, qui a traversé les siècles, "Pensées pour moi-même", dont il s'inspire et qui reste en tête des ventes de la catégorie philosophie depuis des lustres. Avec l'espoir secret de passer un jour et à son tour...à la postérité. "Si tu vois le monde se corrompre et s'effondrer autour de toi. Si tu sais rester pur et droit, le monde est sauvé en toi. Et par ton exemplarité, tu guideras ainsi une nouvelle génération d'hommes à relever. Et reconstruire ce qui est tombé et a été détruit."