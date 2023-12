Dans son ouvrage La morale sexuelle publié en 1908, Freud aborde la question du conflit entre les pulsions sexuelles et les exigences de la société en construisant un texte à la fois politique et réfléchi. Les questionnements de Freud sur les conflits entre les pulsions sexuelles humaines et les normes sociales restent pertinents à une époque où les débats sur la sexualité, l’identité de genre et la liberté individuelle continuent de diviser les sociétés occidentales. Ce livre offre une perspective éclairée sur une question cruciale qui transcende le temps. Dans le même souffle, ce livre rend hommage au travail et à l’engagement de Jean Allouch, qui nous a récemment quittés.