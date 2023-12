Le territoire oublié. Le royaume des Brumes, T1

Face à un dilemme, il te faudra choisir entre raison et sentiment. A vingt-deux ans, Colombe est condamnée à un mariage de convenance, offerte au roi d'Orchimée, un homme froid et impitoyable. Mais pour sauver sa famille elle est prête à se sacrifier. A la veille des noces, le destin, pourtant irrévocable, de Colombe bascule quand un mal s'attaque à son jeune frère. Elle devra alors choisir entre protéger son peuple et sauver sa famille. C'est par-delà le fleuve Hamas que débutera son périple. Dans un territoire inconnu de tous et peuplé de monstres mortels, Colombe devra affronter le plus terrifiant des ennemis : la vérité. Plongez dans cette aventure captivante aux côtés d'une héroïne prête à défier son destin pour sauver ceux qu'elle aime. #Magie #Sacrifice #Royauté #Destin