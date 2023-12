Mon ami de jeu en ligne... Tome 02

Cela fait trois mois qu'Hashimoto, salaryman ordinaire, sort avec son supérieur Shirase-san, et un mois qu'ils ont emménagé ensemble. Leur relation avait commencé par hasard, alors qu'ils étaient amis dans un jeu en ligne et qu'ils avaient décidé de se rencontrer, sans savoir qu'ils se connaissaient déjà dans la réalité ! A présent liés malgré de nombreux malentendus au départ, leur relation amoureuse stagne malgré les jours qui passent. Hashimoto, commençant à s'inquiéter, décide ainsi de prendre les choses en main ! Cependant, il va vite découvrir que ce n'est pas aussi simple face à ce petit ami si parfait et plus âgé...!