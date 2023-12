Darken. Deities, T2

Entre révélations et faux-semblants, la relation naissante entre Elerinna et Alaric va être mise en péril. Mais s'ils ne parviennent pas à mettre fin à la vague de meurtres, ce sera le dernier de leurs soucis... Enlevé par Hadès, Alaric est retenu prisonnier aux Enfers. Lorsque le dieu infernal lui dévoile ses véritables origines, toutes ses certitudes volent en éclats. Pour un jour maîtriser les pouvoirs qui s'offrent à lui, Alaric va devoir suivre un entraînement particulier. Un entraînement qui l'oblige à rester loin de ses amis. Alaric a disparu depuis des mois. Malgré toutes leurs tentatives, Elerinna et ses amis sont incapables de le retrouver. Le loup est-il seulement encore vivant ? Les jours passent et les doutes s'installent. Et alors que la jeune femme apprend à contrôler ses pouvoirs, elle perd peu à peu espoir de le revoir un jour. Alors qu'elle s'apprête à tourner la page, l'équilibre précaire que tous semblent avoir retrouvé se brise. Une vague de meurtres mystérieux ébranle à nouveau la ville. Entre crimes sanglants commis contre la communauté surnaturelle, prophétie à décrypter et les multiples trahisons qui les attendent, personne ne sera à l'abri. #Mythologie #HeroïneBadass #Suspense