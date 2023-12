Au travail ! Ateliers d'artistes en Belgique

Que voulez-vous, je ne peux travailler comme la plupart des bons peintres de Bruxelles qui vont à l'atelier comme au bureau & "peignent entre leurs repas". Moi quand je travaille, je ne dors pas, je ne mange guère & la fièvre s'empare de moi jusqu'à ce que je m'affale sur le flanc comme un navire chassé par le sud-ouest. " C'est en ces termes que Félicien Rops (1833-1898) décrit son métier d'artiste en 1884, alors qu'il est installé à Paris depuis dix bonnes années. Espace de travail, d'expérimentation, d'exposition et de vente, l'atelier fait partie de l'imaginaire collectif tant il recèle de mystères. A travers l'art et la littérature de la fin du XIXe siècle, ce lieu de création se définit comme une vitrine médiatique et un endroit de fantasmes. La présence du modèle féminin et sa relation parfois ambigüe à l'artiste attisent l'attrait pour cet espace intime qui reste pourtant visitable par les collectionneur.euses et les amateur.rices d'art. Le présent catalogue, publié à l'occasion d'une exposition éponyme au musée Félicien Rops (Province de Namur), permet de rencontrer autrement les artistes du XIXe siècle au travail, en pénétrant dans leurs mansardes ou leurs vastes ateliers, en découvrant leur bric-à-brac parfois savamment agencé...