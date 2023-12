Special noel : contes de l'avent

" Spécial Noël " est un recueil de vingt-quatre contes assemblés comme un calendrier de l'avent. Les textes courts abordent la magie, le merveilleux, parfois la philosophie, et s'aventurent à la limite du conte fantastique. Ils ont pour décors l'époque gallo-romaine, le Moyen-Age, les XVIIIe et XIXe siècles, et mettent en scène des petites filles, des chevaliers, des lutins, des gentilshommes, des marâtres, etc. dans un hommage sensible à l'esprit éternel de l'enfance.