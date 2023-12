Le Troglodyte

Un sous-titre approprié pour ce recueil de poèmes pourrait être "Alice au pays des cauchemars". Ecrits entre 1988 et 1995, les textes qui s'y trouvent rassemblés retracent le cheminement imaginaire d'un jeune français misanthrope et dépressif, rejetant son époque, et qui entre en lui-même comme dans une caverne, en quête d'une paix intérieure perpétuellement fuyante. Explorant les zones d'ombre de l'inconscient, il traverse plusieurs mondes et inspirations, romantisme, occultisme, surréalisme, psychédélisme, culte de l'étrange et du baroque, dans une alchimie du Verbe hallucinatoire qui l'emmène aux portes de la folie et de la mort. Ce faisant, il produit un texte symptôme des souffrances de son temps, de la confusion des genres au chaos identitaire débridé, où des moments d'onirisme enfantin le disputent aux délires éveillés et au nihilisme le plus désespéré.