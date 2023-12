Alternatives théâtrales N° 150, décembre 2023 : Cabaret

Cabaret. Esthétique du fragment Dans ce numéro double consacré au cabaret, nous auscultons les lieux, ex-tavernes ou auberges - établissements où l'on assiste aux spectacles en buvant et mangeant -, et les soirées festives qui piochent tous azimuts dans les arts du cirque, du chant et de la danse, du travestissement et du costume, des métiers d'art et d'artisanat (plumassiers, corsetiers...), en grand écart permanent entre la tradition et la modernité. Convient-il de parler d'une simple résurgence du genre ou d'une nouvelle écriture : quels sont ses liens de filiation avec le music-hall, les revues ? Les cabarets questionnent le jeu, l'écriture, les stéréotypes, le costume, le maquillage, le·s corps, le·s genre·s, les marges. Ils frayent avec le comique, le grotesque, le sublime, le dark, le sexuel... Nous l'approchons avec le respect dû aux formes d'arts mutants qui célèbrent la métamorphose !