Putain de cavale. 1e édition

Issu d'une famille de délinquants et d'escrocs, Alain semblait prédestiné à cette vie de cavale. Pourtant, alors que celui-ci avait construit sa vie avec une femme qu'il aimait, un événement inattendu a tout fait basculer. Aujourd'hui, 13 novembre 2019, alors qu'il se sait cerné, Alain écrit à son fils, Théo, dans un dernier élan de liberté. Dans cette lettre, il lui raconte sa vie, son enfance, les raisons de sa fuite et sa cavale. Théo comprendra-t-il la nature du drame qui a brisé sa famille ? Pourquoi Alain a-t-il pris la fuite ? Et comment a-t-il survécu tout ce temps ? Putain de cavale est un thriller coup de poing d'une grande efficacité. C'est également un roman profond sur la transmission d'une histoire d'un père à son fils et sur les tragédies familiales aux conséquences destructrices. Expert en criminalité, notamment dans la lutte anti-gang, André Desmarais est également l'auteur de la biographie du dernier guillotiné de la Drôme : Un parcours criminel en Drôme-Ardèche, René F. guillotiné à Valence le 19 février 1929, paru aux éditions E&R en 2020 et 2023.