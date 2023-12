Les vignerons de la montagne Sainte-Victoire

L'association des Vignerons de la montagne Sainte-Victoire, créée en 1992, regroupe 30 adhérents : 26 caves particulières et 4 caves coopératives. Elle promeut l'appellation Côtes-de Provence-Sainte-Victoire. Les femmes et les hommes qui composent cette association se racontent sous la plume de Jefferson Desport, journaliste au magazine Terre de vins, et sous l'oeil du photographe Emmanuel Perrin, qui collabore lui aussi à cette revue. Le résultat : un très beau et grand livre à feuilleter pour ces très nombreuses photos, sa mise en pages élégante et ses textes qui mettent l'humain au coeur du propos et nous plonge dans le monde des vignerons. Et bien sûr la part belle est faite à la montagne Sainte-Victoire. De nombreux artistes et poètes ont été fascinés et inspirés par elle, un des plus célèbres étant évidemment Paul Cézanne. C'est aussi un lieu d'une biodiversité très riche et préservée. Ouvrage bilingue français-anglais