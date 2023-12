Bosse ou crève ! Tome 5

Vous n'avez pas travaillé depuis plus de 6 mois ? Il est grand temps de vous rééduquer ! Dans un Japon proche de notre réalité, celui qui n'a pas travaillé depuis plus de six mois devient une charge pour la société et doit être réhabilité. Les individus sont envoyés dans des camps pour subir un lavage de cerveau sensé les rendre productifs. Tetsuya est l'un d'eux mais il ne comprend pas pourquoi : il avait un travail mais a été renvoyé du jour au lendemain sans possibilité de retravailler ! A-t-il été victime d'une machination ? Et le camps dans lequel il a été envoyé est différent : les traitements sont humiliants et bien plus brutaux : dans quel but ? Un manga percutant en 6 tomes !