Justice Society of America Tome 3 : Chronicles 2001

Le duo dynamique réunissant Geoff JOHNS, nouvellement arrivé chez DC, et David S. GOYER continue de réinventer les personnages historiques de la JSA. En proposant cette transition si naturelle entre l'arrière-ban des super-héros et sa nouvelle garde, les deux auteurs étaient loin de se douter qu'ils étaient en train d'écrire une nouvelle page de lettres de noblesse des héros de l' ge d'Or de DC Comics et celles de leurs héritiers.