Vikings. Navigateurs, explorateurs, conquérants

" Longtemps discrets en Europe occidentale, les Scandinaves font une entrée tonitruante dans l'Histoire le 8 juin 793, lorsque certains d'entre eux se ruent à l'assaut du monastère de Lindisfarne, au nord de l'Angleterre. Désormais, et pour près de trois siècles, les chroniques et sources anciennes résonnent de l'incroyable litanie de leurs " méfaits ". C'est ce que l'on nomme "l'âge des Vikings", personnages hauts en couleur que la tradition a mythifié, mélanges de commerçants, d'explorateurs, de navigateurs de génie et de guerriers. On les retrouve sur les fleuves russes, à Constantinople, en Méditerranée, sur la mer Caspienne, dans les Iles britanniques, sur les côtes et fleuves de l'Empire franc ou de la Péninsule ibérique... Ils colonisent les archipels des mers septentrionales, s'installent en Islande, au Groenland et posent même le pied... sur le continent américain ! Et bien sûr, ils sont les fondateurs de la Normandie, la " terre des hommes du Nord ". Voici quels sont leurs origines, leur culture, leur religion, leur civilisation, leurs exploits... Des heures de grande aventure, sur fond de tempêtes, de voiles claquant au vent et du fracas des épées sur les boucliers".