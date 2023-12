Evian, une fabuleuse histoire

Mondialement connue pour son eau minérale, la petite ville d'Evian-les-Bains a connu un destin aussi riche que mouvementé : étape médiévale d'un pèlerinage légendaire, place d'armes et résidence des ducs de Savoie, théâtre des guerres de religions et des conflits entre la maison de Savoie et ses puissant voisins, station thermale florissante et lieu des rendez-vous mondains de la Belle Epoque, grand témoin des conflits mondiaux du XXe siècle, la cité évianaise n'en finit pas de nous fasciner par ses petites et ses grandes histoires.