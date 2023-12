"Perdition" nous plonge au coeur des années 2040, une ère déshumanisée , régentée par le gain et la consommation. Sous l'emprise d'une élite autoritaire, les liens se délitent et le peuple s'assujettit. Au coeur de ce tumulte réside Jakubowski, pour qui l'échec tisse le fil d'Ariane de son existence. Seul, abandonné, il se soumet aux règles qui gouvernent son monde, englouti par une vie morose. Submergé par son triste quotidien, Jakubowski entame une réflexion sur l'origine de son prénom qu'il porte comme un fardeau, sur la religion et l'humanité. Peu à peu, il s'éloigne des discours oligarchiques et autorise en son sein une révolution. Il s'embarque alors dans une odyssée, à la quête de son destin. Chaque vie est un roman en soi.