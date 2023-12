G.I. JOE, A Real American Hero : Maximum Silence ! . Silencieux et Mortels, la compilation des épisodes muets !

En 1984, l'épisode #21 de la série de comics 'G. I. Joe, A Real American Hero' avait marqué les esprits en prenant le parti d'être entièrement muet, à l'image de son héros ninja, l'énigmatique Snake-Eyes. Cet épisode, titré 'Silent Interlude', est devenu l'un des plus populaires auprès des lecteurs de G. I. Joe et a donné lieu à un remake réalisé en 2022, pour les 40 ans de la franchise, dessiné par plusieurs artistes dont Rob Liefeld, Freddie E. Williams II, Alex Milne, Dan Schoening et des illustrateurs emblématiques de la série A. R. A. H. Ce remake ouvre cette compilation, suivi d'une version alternative de 'Silent Interlude' originellement publiée en 2008 par Hasbro, ainsi que d'autres épisodes centrés sur les ninjas Snake-Eyes et Storm Shadow reprenant la formule muette instaurée avec succès par Larry Hama en 1984. Des épisodes silencieux et mortels... comme des ninjas !