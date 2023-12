Petite-Grive est une jeune femme dont la grande beauté inspire la vénération. Elle échappe à la sorcière qui l'a tenue prisonnière toute son enfance et sillonne le lac aux îles enchantées sur un bateau magique qui se nourrit de son sang. Sur chaque île, elle découvre divers aspects de l'existence et se trouve bientôt embarquée dans une quête où demoiselles et chevaliers, magiciens et sorcières se côtoient. Aidée par une fée protectrice, elle trouvera finalement l'amour, l'amitié et sa place dans le monde, au terme de ce touchant récit d'apprentissage et d'épanouissement féminin. Prix du jury des Imagines 2013, pour la traduction inédite de Francis Guévremont. Préface de William Blanc.