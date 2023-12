Soldats du feu. Histoire illustrée des sapeurs-pompiers

Qu'il combatte les flammes armé d'une lance à incendie, qu'il escalade une grande échelle pour secourir une victime ou qu'il fasse des acrobaties pour délivrer un chat, le pompier demeure, aux yeux des Français, ce héros familier. Grâce à une formidable collection réunie par son père le commandant Raymond Deroo, ancien conservateur du musée de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Eric Deroo nous invite à découvrir la passionnante histoire de ces soldats du feu qui ont pour devise "Sauver ou Périr" . A l'occasion du bicentenaire de la création, par Napoléon Ier, du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris, ancêtre de la brigade actuelle, ce livre fait revivre grâce à plus de 400 photographies superbes, et pour la plupart inédites, le quotidien et les exploits de ces héros anonymes d'hier et d'aujourd'hui.