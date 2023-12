Le syndicalisme et les territoires

Cette 24e livraison de la revue Les Utopiques traite le sujet des territoires, sous divers angles, avec des contributions de syndicalistes de Solidaires, de la CGT, de la Confédération paysanne, mais aussi de sociologues et de géographes. La question des transports est importante pour tous les territoires, en ville comme à la campagne. Comment répondre aux besoins collectifs en ce domaine ?? La désertification des zones rurales est un phénomène bien connu, il est ici abordé? ; mais il y a aussi une désertification des centres-villes, notamment dans les petites et moyennes communes. En France, une partie du territoire demeure dédiée à l'agriculture ? ; les paysannes et paysans ont aussi leur mot à dire, sur le type de culture, d'exploitation agricole, etc. Sont aussi abordés des sujets tels que l'urbanisation et la bétonisation des sols, le rôle des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), le Grand Paris, les déserts médicaux, la disparition des services publics mais aussi des commerces de proximité, les circuits courts entre producteurs et consommateurs, les communautés de communes et le recul de la démocratie communale qu'elles impliquent, le télétravail et le retour à la campagne constaté depuis le covid, les ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, les méga-bassines, les quartiers périphériques, les banlieues, les politiques dites d'aménagement du territoire, les zones protégées, les parcs nationaux, la spéculation foncière, les unions locales des syndicats... La lutte syndicale pour les retraites a été marquée par de très grosses manifestations "? en territoire ? " , comme on dit pour parler de ce qui n'est pas grandes villes et métropoles ? ; ce n'est pas sans lien avec le mouvement des Gilets jaunes connu précédemment. C'est aussi sur cela que la revue de l'Union syndicale Solidaires se penche...