Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour Tome 3

La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut... Mao Mao, une jeune apothicaire, est kidnappée et vendue à la cour intérieure comme domestique. Elle y élucide le mystère qui entourait le décès du fils de l'empereur, ce qui lui vaut d'être repérée par Jinshi, un séduisant eunuque, et d'entrer au service de dame Gyokuyo, une des quatre concubines principales. Au cours d'une réception en plein air, Mao Mao découvre que quelqu'un a tenté d'empoisonner dame Llishu, une autre des concubines principales. Une servante se suicide alors et avoue le crime dans une lettre, mais Jinshi et Mao Mao poursuivent l'enquête, persuadés que le véritable coupable est ailleurs...