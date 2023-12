Et si on adoptait... La Tour Eiffel ?

Dans la classe de d'Elsa, c'est l'attente. Son papa étant ingénieur, il va certainement l'aider à préparer son exposé sur la Tour Eiffel. On va enfin comprendre comment ce gigantesque bâtiment (le plus haut du monde quand il a été construit) tient toujours solidement debout et suscite l'admiration de tous les ingénieurs du globe. A la fin de son exposé, après les applaudissement, la classe a voté. A l'unanimité il a été décidé que la classe portera le nom de "classe Tour Eiffel" !