Montauban. Au fil des places et des rives

Mautauban, cette ville du département du Tarn-et-Garonne est connue pour son architecture de brique rose (quelque chose de plus ciblé). Cet ouvrage met en lumière le riche patrimoine de cette ville comme le Collège des Jésuites, le pont Vieux et sa place Nationale. Les différents clichés (avec des photographies inédites) mettent en avant l'héritage culturel ainsi que les nombreux lieux de vie des Montalbanais. Montauban présenté comme le chef-lieu du Tarn-et-Garonne est aujourd'hui perçue comme une ville moderne et dynamique tout en étant agréable à vivre.