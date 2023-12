Le jeu de l’acteur face à la caméra

Au cinéma, l'acteur est souvent seul pour appréhender et préparer un rôle, il est donc indispensable qu'il développe une méthode personnelle de travail adaptée à ce média. Dès les débuts du cinéma, de nombreuses différences ont éloigné le comédien du jeu théâtral. Longtemps, on a négligé d'étudier celles-ci sans prendre conscience qu'elles étaient pourtant fondamentales. Ce livre propose donc de relever toutes ces distinctions entre théâtre et cinéma, d'analyser les différentes phases de travail de l'acteur depuis le casting jusqu'au tournage lui-même, en se posant toutes les questions inhérentes à la construction du personnage, à la recherche du jeu aussi bien en improvisation qu'avec le texte du scénario. Il aborde parallèlement les connaissances techniques indispensables au jeu face à la caméra ainsi que les différentes méthodes de travail des réalisateurs.