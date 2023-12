Moi aussi… J’ose !

D'abord il y a Nadia, la mère ? ; puis, il y a Marlène, la fille... A leurs côtés, se tient immuablement le narrateur "? Lapinou ? ", un lapin aux yeux fureteurs, témoin muet - mais ô combien prolixe - du parcours mouvementé des deux femmes de sa vie. Dans un Liban en proie aux difficultés politiques, sociales et économiques, ce roman ? décrit la trajectoire tourmentée d'une mère lionne qui défend bec et ongles le droit à l'épanouissement psychique et cérébral de sa fille trisomique dans un environnement inamical voire hostile. Un roman qui fait réfléchir sur le principe même de la différence qui, sous le poids de préjugés solidement ancrés, engendre encore le déni voire la répulsion. Constat d'échec ?? Loin de là? ! Tel un alchimiste, son don pour le théâtre sera pour Marlène cette pierre philosophale qui transforme le plomb en or. Une belle leçon d'humanité.