Le psychanalyste sur le divan. Pourquoi devient-on analyste ?

Freud, le père de la psychanalyse distinguait trois métiers qu'il qualifiait d' "impossibles" : éduquer, gouverner et pratiquer la psychanalyse. En vingt-cinq ans d'activité professionnelle, l'auteur a exercé tour à tour ces trois professions. Qu'est-ce qui fait que l'on décide un jour de s'allonger sur le divan ? Et pour le psychanalyste d'occuper le fauteuil juste à côté ? S'engager dans une psychanalyse promet de vivre une aventure intime, unique et souvent intense, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs et dont l'aboutissement est la rencontre avec soi-même... Recherchant ce qui constitue les ressorts du désir humain, l'auteur s'attache à comprendre plus particulièrement la mécanique aspirante de la personne analyste. Et si devenir psychanalyste ne serait pas, in fine, le symptôme des maux plus globaux de notre société contemporaine ?