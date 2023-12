Silence du temps. Sous la chape covid-19

La survenance de l'épidémie du coronavirus et les mesures prises pour la contenir au Sénégal ont créé une situation inédite : couvre-feu, réductions du temps de travail, mesures de sauvegarde, lavage systématique des mains, distanciation physique et sociale, port de masque, fermeture des mosquées et des églises, confinement partiel pendant plusieurs semaines... Le cours de la vie personnelle, professionnelle et sociale a été profondément bouleversé, d'une manière tout à fait singulière et inattendue. Cet instant historique, le site d'analyses et d'opinions de référence SenePlus. com a voulu le photographier et l'archiver avec des mots. Il a donné la parole, dans cette compilation de textes, à une trentaine de leaders d'opinion. #SilenceDuTemps - Le Sénégal sous état d'urgence, le temps semble ralenti, le monde à l'arrêt. Des peurs, des craintes, mais aussi des rêves et des espoirs germent dans les esprits et apparaissent dans quelques oeuvres éparses. Titillent visiblement les consciences le désir de partage des effets transformateurs et les actions salvatrices de la crise multiforme dans laquelle les humains se retrouvent comme piégés.