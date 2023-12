Carnets de science. La revue du CNRS N° 15

Tous accros ? Alcool, tabac, jeux, opiacés... Les addictions peuvent toucher chacun et chacune d'entre nous. Mais sommes-nous vraiment seuls face à ce risque ? La dépendance n'est-elle pas aussi le symptôme d'une société de plus en plus addictogène qui entretient avec les substances psychoactives des relations plus qu'ambigües ? Sociologues, addictologues, neurobiologistes tentent de répondre à ces questions. Forts de cette nouvelle perspective, ils s'interrogent sur l'effet des lois et des politiques publiques sur nos consommations et sondent les mécanismes complexes de ce qu'ils préfèrent désormais nommer les " troubles du contrôle de l'usage ". Ce quinzième numéro des Carnets de science vous fera également voyager du sommet des Alpes aux forêts japonaises, des territoires inconnus de la supraconductivité aux racines cosmiques de notre Système solaire. Bonne route !