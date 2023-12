Gagnant concours du premier roman 2023

Interdiction d'entrer dans la chambre au piano. Interdiction de parler japonais. Interdiction de lire des mangas ou de regarder des animés. Et bien sûr, interdiction de parler de maman et de son pays d'origine... Depuis la mort de la mère d'Elise, son père a imposé des règles impitoyables à la maison. Il barricade sa tristesse. Heureusement, au collège il y a l'extravagante Stella, avec son visage qui passe par toutes les lettres de l'alphabet. Et quand mamie Sonoka débarque du Japon, c'est le début d'une révolution. Mais Elise osera-t-elle enfin poser LA question interdite ?