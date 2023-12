B-Side Tome 2

Beethoven n'a pas dit son dernier mot ! Rui grandit dans une famille obsédée par l'excellence. Sa mère veut à tout prix faire de lui et de son aîné Yugo de parfaits interprètes de musique classique. Mais, plus que jouer, le jeune garçon aime composer ! Une mélodie trotte dans sa tête depuis toujours, et une mystérieuse voix qui résonne en lui le conseille, le guide, le critique... l'encourageant sans cesse à améliorer son oeuvre. Le compositeur en herbe, loin de s'en inquiéter, se sent conforté par cette présence. Quand le grand-père des deux garçons débarque pour s'assurer de leurs progrès, l'atmosphère se fait plus oppressante que jamais. Rui est interrompu dans sa création, sommé de s'en tenir aux partitions. Quant à Yugo, il refuse de jouer et se fait gifler ! Le grand frère adoré se rebelle et quitte le foyer, laissant Rui plus seul que jamais... A ses côtés, l'ombre se précise, celle d'un compositeur mort plein de regrets... Est-il là pour soutenir le petit génie ou pour l'utiliser à ses propres fins ? Face A : l'artiste en devenir / Face B : le fantôme de Beethoven ! Découvrez l'improbable tandem formé par un fantôme prisonnier de son ambition et un jeune homme avide de liberté. Dans sa nouvelle oeuvre, Cocoro Hirai (Les Temps retrouvés, Sous un ciel nouveau) fait exploser la musique et les émotions à l'image !