Deux minutes et quatorze secondes. Une exécution de Juifs filmée en 1941 et son usage dans les documentaires d'histoire

Eté 1941 sur une plage de la mer baltique. Le clair soleil, le sable, l'eau, le vent. Des gens se baignent et font des cabrioles dans l'eau, flirtent, jouent et badinent sur la plage. Quelques heures plus tard, au même endroit, dans des fosses creusées au pied d'anciennes fortifications russes en face de la mer, on amène d'autres gens pour y être fusillés. Les personnes qui se baignaient dans la mer et jouaient sur le sable peu avant assistent à la scène. Un sergent de la marine allemande, Reinhard Wiener, filme. Son très court métrage apparaît systématiquement dans les documentaires télévisuels d'histoire qui traitent de la destruction par fusillade des juifs d'URSS durant la Seconde guerre mondiale, où il est associé à des événements qui lui sont étrangers par la date et le lieu. Dans cet ouvrage, l'auteur examine le court-métrage de Reinhard Wiener, le seul film qui nous est parvenu, des exécutions par fusillades des Juifs. Les premières pages sont dévolues à une description du film comme objet matériel, ainsi qu'à l'analyse de ce qu'il montre. S'ensuit une présentation du contexte historique général, à savoir la destruction par fusillade des juifs lors de l'opération Barbarossa, dans certaines villes lettones plus particulièrement. La question de l'usage de ce film par les réalisateurs de films documentaires, des années 1960 aux années 2000 fait également l'objet d'une analyse approfondie. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux éléments traitant de l'auteur du film, du lieu et de la date du filmage et enfin de l'histoire du film.