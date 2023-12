Monde(s) N° 24, novembre 2023 : Races et corps dans l'ordinaire colonial

L'ambition de ce dossier de la revue Monde(s) est d'effectuer un pas de côté par rapport à une histoire de la race souvent saisie au niveau des représentations scientifiques, littéraires et photographiques, pour s'intéresser à la manière dont la différence des corps est construite, interprétée, administrée et négociée en contexte colonial dans le cadre des interactions et des pratiques ordinaires.