Rivalité brûlante

Rien ne peut perturber le jeu de Shane Hollander, star du hockey professionnel. Maintenant qu'il est capitaine des Voyageurs de Montréal, il ne laissera rien ni personne compromettre sa place, surtout pas le rival sexy qu'il adore détester. Le capitaine des Boston Bears, Ilya Rozanov, est tout ce que Shane n'est pas. Roi de la glace autoproclamé, il est aussi arrogant que talentueux. Personne ne peut le battre, sauf Shane. En public, ils sont ennemis. En privé, ils ne peuvent s'empêcher de se toucher. La chose la plus intelligente à faire ? S'éloigner l'un de l'autre, maintenant que leurs quelques rencontres secrètes se transforment en une bataille médiatique pour garder leur relation à l'abri de la presse. La vérité pourrait les ruiner tous les deux. Mais pour Shane et Ilya, garder cela secret n'est bientôt plus une option...