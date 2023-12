Sans condition

Il était censé être un coup d'un soir ! Landon n'a pas de temps pour l'amour. Littéralement. Après avoir été diagnostiqué en phase terminale, sa vie est en sursis. Déterminé à vivre au mieux ce qu'il lui reste à vivre, Landon dresse une liste de toutes les choses qu'il veut accomplir avant de mourir. Qu'elles soient grandes ou petites. Tout compte. Abel était censé n'être rien de plus qu'une case à cocher sur cette liste. Une rencontre imprévue, sans aucune attache, dans un pays loin de chez lui. D'ailleurs, quelles étaient les chances qu'il le revoie un jour ? Abel, un homme à l'esprit libre et affirmé, n'a pas les mêmes plans. Une nuit avec Landon ne sera jamais suffisante. Il le suivra jusqu'au bout du monde et se fraiera un chemin dans le coeur de Landon, d'une manière ou d'une autre. Luttant contre toutes ses envies de fuir, Landon se retrouve entraîné sur une route qu'il s'était juré de ne jamais emprunter. Mais Abel ne sait pas que Landon est malade. Comment peut-on aimer un homme sans avenir ? Le dire à Abel pourrait le faire fuir, mais rester silencieux signifie vivre dans le mensonge. Un mensonge qui ne se révélera qu'avec le temps.