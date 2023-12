Wandering Witch Tome 5

Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de dangers ! Jeune sorcière vagabonde, Elaina sillonne un monde vaste et bigarré rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages... Une suite d'histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie !