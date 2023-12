14 octobre 1947 - Un "boum" retentit dans le ciel du désert de Mojave, Californie ; Chuck Yeager vient de franchir le mur du son, et sa monture, le X-1 "Glamorous Glennis" entre dans l'histoire de l'aviation. Avec lui commence la saga d'une famille dont chacun des membres est extraordinaire, les "X-planes". De l'après-guerre à nos jours, les X-planes, avions expérimentaux de l'US Air Force, ont été des éclaireurs du ciel, cherchant chacun dans son domaine à repousser les limites du vol habité. Fusées, avion à décollage vertical, multicoptère, planeurs, vaisseaux spatiaux... Propulsés au kérosène, à l'essence, à l'électricité, voire à l'énergie nucléaire, ils auront testé toutes les solutions pour parcourir les cieux en quêtes de vitesses, d'altitude, d'endurance, de manoeuvrabilité extrêmes. Mis en oeuvre par les meilleurs pilotes d'essai du monde, ils continuent de repousser les limites du ciel et d'ouvrir les possibles, préparant l'aviation de demain. Ce livre relate leur histoire. Il éclaire comme jamais auparavant les exploits de ces avions de légendes et, à travers eux, un des pans les plus extraordinaires de l'aviation US. L'auteur : Ingénieur, pilote privé, passionné d'aéronautique, Dominique Bornarel est officier mécanicien dans l'Armée de l'Air et de l'Espace. Après une première partie de carrière opérationnelle sur avions de transport militaire, CASA puis Transall, il poursuit son parcours en se spécialisant dans la maitrise de la sécurité aérienne. "X-planes" est son premier ouvrage.