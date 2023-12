Livre d'or de la Coupe du monde de rugby. Edition 2023

Le livre d'or de la Coupe du monde de rugby organisée en France C'était quand même bien ! Evidemment, rien ne viendra soulager l'immense frustration des supporters d'un XV de France battu d'un point par l'Afrique du Sud en quart de finale (28-29). Mais resteront dans les mémoires quelques grands moments de cette première Coupe du monde entièrement organisée en France : la victoire inaugurale des Bleus sur les All Blacks lors du match d'ouverture (27-13) ; la démonstration de force de l'Irlande en poule avant de trébucher en quart face à la Nouvelle-Zélande (24-28) ; le feuilleton de la blessure d'Antoine Dupont ; les Anglais qui font de la résistance ; le trou d'air de l'Australie ; la montée en puissance des Fidji ou l'émergence chaleureuse du Portugal ; l'Argentine qui se hisse en demi-finale... Et un nouveau sacre des Springboks du charismatique Siya Kolisi, quatre ans après le Mondial au Japon. L'Afrique du Sud, qui a battu, encore une fois d'un petit point, la Nouvelle-Zélande en finale (12-11), entre dans l'histoire en devenant la première équipe couronnée à quatre reprises. Retrouvez tous ces instants magiques, illustrés par les plus belles images de la compétition, dans ce Livre d'Or de la Coupe du monde de rugby 2023.